Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

12.04.2022 16:57
Edirne'den kısa kısa

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi'yi ziyaret etti.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi'yi ziyaret etti.

Kaymakam Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Kınık'a çalışmalarında başarı diledi.

Kınık da Çiftçi'ye teşekkür etti.

Kınık'a ziyaretinde Bölge Müdür Yardımcısı Taylan Çakmak, Hamzabeyli Gümrük Müdürü Hayati Demir ve Hamzabeyli Gümrük Turizm İşletmeleri Müdürü Ali Ulvi Dinç de eşlik etti.

Havsa'da yol yapım çalışmaları

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların Varoş Mahallesi'nde sürdüğünü aktaran Balkan, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Enez Kaymakamı Göktaş'a ziyaret

Türkiye Satranç Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Umut Güney, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı ziyaret etti.

Kaymakam Göktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Güney'e başarı diledi.

Güney de Göktaş'a teşekkür etti.

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Trakya Bölgesi, Ticaret, Edirne, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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