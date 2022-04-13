Keşan Belediyesi tarafından teravih namazı sonrasında her akşam vatandaşlara Gönül Çeşmesi Mobil Hizmet Aracıyla tatlı ikramında bulunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında teravih namazı sonrası her akşam bir cami ve çevresinde tatlı ikramı yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, teravih sonrası tatlı ikramı geleneğini yaşattıklarını belirtti.

Ramazanın manevi iklimini dolu dolu yaşadıklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Kalpten kalbe gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Hayır duaları ve gönülden muhabbetlerini bizimle paylaşan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu güzel ramazan akşamlarında her akşam farklı bir camimizde Cumhur İttifakı olarak kıymetli hemşehrilerimize tatlı ikramında bulunup, samimi sohbetler gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimizde hem vatandaşlarımızla kucaklaşıyor hem de mahallemizin sorunları ve mahallelilerimizin istek ve beklentileriyle ilgili konularda istişare etmiş oluyoruz. Hizmet enerjimize güç katan bu sohbetlerimiz, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilme adına ufkumuzu da genişletiyor."

Keşan'da "En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması" düzenlenecek

Keşan Belediyesince Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, çevre bilincini artırmak ve görsel güzelliğe katkı sağlamak amacıyla "En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birbirinden renkli bahçe ve balkonlar birincilik için yarışacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 16 Mayıs'a kadar balkon ve bahçe fotoğraflarını belediyenin sosyal medya hesabına yükleyebilecek.

Yarışmada ilk üçe girenlere çeşitli hediyeler verilecek.

Veli Der Edirne Şubesi'nden okullarda beslenme açıklaması

Veli Der Edirne Şubesi üyeleri okullarda sabah ve öğle öğünlerinin verilmesi gerektiğini belirtti.

Veli Der Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Erman, Saraçlar Caddesi'nde yaptığı açıklamada, salgın sürecinin ardından ani ekonomik değişim yaşandığını söyledi.

Velilerin çocukların cebine harçlık koyamadığını belirten Erman, "Ailelerin verebildiği harçlıklar çocukların okulda sağlıklı ve yeterli beslenmelerine yetmemektedir." dedi.

Erman, öğrencilere sabah ve öğlen öğünlerinde beslenmelerinin sağlanması gerektiğini kaydetti.