Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

13.04.2022 15:23
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediyesi tarafından teravih namazı sonrasında her akşam vatandaşlara Gönül Çeşmesi Mobil Hizmet Aracıyla tatlı ikramında bulunuluyor.

Keşan Belediyesi tarafından teravih namazı sonrasında her akşam vatandaşlara Gönül Çeşmesi Mobil Hizmet Aracıyla tatlı ikramında bulunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında teravih namazı sonrası her akşam bir cami ve çevresinde tatlı ikramı yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, teravih sonrası tatlı ikramı geleneğini yaşattıklarını belirtti.

Ramazanın manevi iklimini dolu dolu yaşadıklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Kalpten kalbe gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Hayır duaları ve gönülden muhabbetlerini bizimle paylaşan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu güzel ramazan akşamlarında her akşam farklı bir camimizde Cumhur İttifakı olarak kıymetli hemşehrilerimize tatlı ikramında bulunup, samimi sohbetler gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimizde hem vatandaşlarımızla kucaklaşıyor hem de mahallemizin sorunları ve mahallelilerimizin istek ve beklentileriyle ilgili konularda istişare etmiş oluyoruz. Hizmet enerjimize güç katan bu sohbetlerimiz, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilme adına ufkumuzu da genişletiyor."

Keşan'da "En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması" düzenlenecek

Keşan Belediyesince Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, çevre bilincini artırmak ve görsel güzelliğe katkı sağlamak amacıyla "En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birbirinden renkli bahçe ve balkonlar birincilik için yarışacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 16 Mayıs'a kadar balkon ve bahçe fotoğraflarını belediyenin sosyal medya hesabına yükleyebilecek.

Yarışmada ilk üçe girenlere çeşitli hediyeler verilecek.

Veli Der Edirne Şubesi'nden okullarda beslenme açıklaması

Veli Der Edirne Şubesi üyeleri okullarda sabah ve öğle öğünlerinin verilmesi gerektiğini belirtti.

Veli Der Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Erman, Saraçlar Caddesi'nde yaptığı açıklamada, salgın sürecinin ardından ani ekonomik değişim yaşandığını söyledi.

Velilerin çocukların cebine harçlık koyamadığını belirten Erman, "Ailelerin verebildiği harçlıklar çocukların okulda sağlıklı ve yeterli beslenmelerine yetmemektedir." dedi.

Erman, öğrencilere sabah ve öğlen öğünlerinde beslenmelerinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Edirne'de apartmandan su sayaçlarını çalan kişi tutuklandı Edirne'de apartmandan su sayaçlarını çalan kişi tutuklandı Su sayaçlarını çalan şahıs daha fazla kaçamadı Su sayaçlarını çalan şahıs daha fazla kaçamadı

Teravih Namazı, Edirne, Bahçe, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:43 Kara Tahta dizisinde neler bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
15:25 CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız
15:22 Putin'i sinirlendirecek gelişme! Finlandiya'nın ardından İsveç de NATO üyeliği için adım attı
15:15 AK Partili vekil Hülya Nergis'ten hayat pahalılığı yorumu: Biz de biliyoruz, inşallah bunlar aşılacak
15:11 Takdir toplayan hareket! Voleybolcu Hande Baladın koşamayanlar için koşacak
15:08 Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor
15:06 Fenerli amigo yürekleri ağza getirdi! Mecidiyeköy'de otelin çatısına çıkıp bayrak indirmeye kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 15:56:50. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement