Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve İl Tanıtma ve Geliştirme Kurulu üyeleri, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Turizm Haftası'nı kutladı.

Üreten Kadınlar Buluşması

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı tarafından "Üreten Kadınlar Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) konferans salonunda gerçekleşen programda, kadın girişimi, üretim süreçleri, satış pazarlama, reklam ve kooperatifçilik konuları ele alındı.

Programa konuşmacı olarak Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ve Doç. Dr. Emel Yıldız ile Trakya Teknopark Genel Müdürü Özgür Özdemir katıldı.

Programda, vakıf üyeleri ve kadın girişimciler de yer aldı.

Kaymakam Kaya pazar yerini ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçe pazarını ziyaret etti.

Pazarda incelemede bulunan Kaymakam Kaya, esnafa işlerinde bereket diledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Kaya, sağlıklı ve huzurlu ramazan geçirmeleri temennisinde bulundu.