Keşan ilçesinde trafik düzenleme çalışması yapılıyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçenin çeşitli mevkilerinde trafik düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

Trafiğin sıkıştığı noktalarda araçların gidiş-geliş yönlerinde yapılacak düzenleme ile trafik karmaşıklığının önüne geçilmesi planlanıyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Mama odakları dolduruldu

Keşan ilçesinde sahipsiz hayvanlar unutulmadı.

Keşan Belediyesi ekipleri ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan mama odaklarını doldurdu.

Ekipler, can dostlarına yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Keşan'ın tarihi sergisi açıldı

Keşan'ın 100.Yılı Bir Zamanlar Keşan fotoğraf sergisi açıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçenin girişindeki açık hava fuaye alanında oluşturulan sergiyi ziyaret etti.

Helvacıoğlu, sergiyi çok beğendiğini belirterek, "İlçemize gelen misafirlerimiz şehrin tarihiyle karşılaşacak. Hem hoş gelecekler, hem de hoş görecekler. Bizi eskilere götüren sergiyi sizler de ziyaret edebilirsiniz. Keşan'ımızın kıymetli geçmişinden kopmadan güzel bir gelecek için daima üretiyor, hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.