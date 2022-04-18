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Edirne'den kısa kısa

18.04.2022 10:52
Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi, İsrail güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak Mescid-i Aksa'ya girmesini kınadı.

Saadet Partisi, İsrail güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak Mescid-i Aksa'ya girmesini kınadı.

Saadet Partisi Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Talha Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, bu ramazanda da Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Filistin topraklarında hiçbir işgalciyi ve işgali kabul etmediklerini vurgulayan Çelebi, İsrail'in İslam aleminin sessizliğinden ve dünya kamuoyunun iki yüzlülüğünden cesaret aldığını vurguladı.

İslam alemi ve mazlum tüm coğrafyanın her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ettiğine dikkat çeken Çelebi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yönümüzü nereye dönsek bir yakarış, bir feryat yüreklerimizi sızlatıyor. Atılması gereken adımlar ne kadar gecikse vebali bir o kadar büyüyor. Haremimiz olan Mescidi Aksa her gün terörist İsrailliler tarafından basılıyor, Müslümanların izzetleri çiğnenmeye devam ediyor.

Terörist İsrail'in işgalleri sebebiyle Müslüman yurdu her gün kan ağlıyor. Yaşanan sıkıntıların bitmesi için tek çözüm İslam Birliği'ni kurmaktır. Tüm Müslümanlara sesleniyorum. Yeter artık, Müslümanlar birleşin."

"Pandemik İlhamlar" sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde "Pandemik İlhamlar II" sanal karma sergisi adı altında uluslararası çevrim içi bir sergiye imza attı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2012 yılından bu yana kutlanan ve aynı zamanda ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan "15 Nisan Dünya Sanat Günü" vesilesiyle düzenlenen sergiye 19 ülkeden 175 sanatçı katkı sağladı.

Sanatçıların salgın döneminin verdiği ilhamla meydana getirdikleri fotoğraf, resim, heykel, seramik eserlerden oluşan karma sergi, TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi sanal galerisinde sanatseverle ile buluştu.

Mimar Sinan TÜ'de anıldı

Edirne'ye başta Selimiye olmak üzere birbirinden muhteşem eserler bırakan Mimar Sinan, Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi ve Mimar Sinan Ortaokulu, vefatının 434'üncü yılında büyük usta Mimar Sinan'ı "Eserlerinin İzinde Mimar Sinan" etkinliği ile andı.

Etkinlikte, Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir coğrafyada dünya mirasına çok sayıda anıtsal eser kazandıran Mimar Sinan'ın başta en ihtişamlı eseri Selimiye Camii olmak üzere Rüstempaşa Kervansarayı ve Yalnızgöz Köprüsü gibi eşsiz güzellikteki eserleri ile ilgili çalışmalar yapıldı.

Mimarlık Fakültesini gezen öğrencilere ardından Araştırma Görevlisi Dr. Aslı Zencirkıran ve Araştırma Görevlisi Barış Kara tarafından mimarlığın mesleki ve eğitim alanındaki yansımaları hakkında bilgiler verildi.

Öğrenciler, etkinlikte resim öğretmeni Emel Sezer rehberliğinde tuval üzerine akrilik boya ile Selimiye Camisi'ni resmederken, Rüstempaşa Kervansarayı'nı maket tekniği ile canlandırmaya çalıştı.

Sultan II. Bayezid Külliyesi yakınında Tunca Nehri üzerinde bulunan Yalnızgöz Köprüsü'nün elişi tekniği ile soyut çalışmasının da yapıldığı etkinlikte öğrenciler ardından Mimar Sinan'a ait eserlerin fotoğraflarını yapıştırdı.

Etkinlikle, Osmanlı'nın mimaride yetiştirmiş olduğu en büyük isim olan Mimar Sinan'a ait eserlerin öğrenciler tarafından tanınması, öğrencilerin belleğinde mimarlık mesleğine ve eğitimine ait bir fikir oluşması hedeflendi.

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Mescit, Edirne, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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