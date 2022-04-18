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Edirne'den kısa kısa

18.04.2022 15:53
Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediyesi "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bilim Festivali" düzenleyecek.

Edirne Belediyesi "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bilim Festivali" düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 Edirne Yılı etkinlikleri kapsamında 22-24 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan festival, Bulgaristan, Moldova, Bosna-Hersek, Kırgızistan, Gürcistan, Romanya'dan halk oyunları ekiplerinin de katılacağı açılış programı ile başlayacak.

Festival kapsamında 23 Nisan'da Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde düzenlenecek Çocuk Şenliği'nde bale, dans ve jimnastik gösterilerinin de yer aldığı etkinlikler sunulacak.

Edirne Belediyesi Kent Ormanı'nda festivalin son günü düzenlenecek bilim festivalinde çocuk kitabı yazarları Nurgül Ateş ve Başar Atarbay kitaplarını imzalayacak.

Edirne Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin kimyasal deneyler yaparak, Robotik Kulübü'nün etkinlikleri ve kendi yaptıkları droneları sergileyecekleri festivalde,Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesi öğrencileri, fizik, kimya, biyoloji deneyleri ve robotik etkinleri çocuklarla buluşturacak.

TED Edirne Koleji öğrencileri de çeşitli deneyler yaparak, bilimsel, sanatsal ürünlerini sergileyecek. Programa TED Koleji Kürek Takımı da katılım sağlayacak.

Edirne AFAD İl Müdürlüğü Deprem Simülasyon tırının da yer alacağı festivalde çocuklar geleneksel oyunlarla buluşacak.

Öğretmen adaylarına yangınla mücadele eğitimi verildi

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelince Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencilerine yangınla mücadele eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerine, okul dışı öğrenme dersi kapsamında itfaiye eri Sefa Tabak tarafından yangın öncesi alınması gereken önlemler ve yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında eğitim verildi.

Daha sonra yapılan yangın tatbikatında öğretmen adayları eğitimde öğrendiklerini uygulama şansı buldu.

Keşan Belediyesi'nin mahalle iftarları sürüyor

Keşan Belediyesince düzenlenen mahalle iftarları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, mahalle iftarları 20 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, 21 Nisan'da Yeni Mahalle'de, 22 Nisan'da Cumhuriyet Mahallesi'nde, 24 Nisan'da İstasyon Mahallesi'nde, 26 Nisan'da İki Şerefeli Cami önünde, 28 Nisan'da Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde devam edecek.

Teravih sonrası kahve ve tatlı ikramlarının da 19 Nisan'da Paşayiğit Camisi'nde, 20 Nisan'da da Özkaya Camisi'nde yapılacağı belirtildi.

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Edirne Belediyesi, 23 Nisan, Edirne, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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