Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

19.04.2022 13:03
Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi'yi ziyaret etti.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi'yi ziyaret etti.

Çiftçi, ziyaretten memnuniyeti belirterek Kaya'ya çalışmalarında başarı diledi.

Kaya da Çiftçi'ye teşekkür etti.

TÜ öğretim üyelerine yeni görevler

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nurper Özbar ve Doç. Dr. Şengül Özdemir, Voleybol ve Judo federasyonları tarafından yeni görevlere getirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) kokartlı voleybol hakemi Prof. Dr. Nurper Özbar, FIVB tarafından uluslararası düzeyde en üst seviye olan A klasmana yükseltildi.

Prof. Dr. Nurper Özbar'ın, FIVB tarafından organize edilen 2022 Voleybol Milletler Ligi'nin grup aşamalarında ve finallerde görev alması bekleniyor.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral, Mart 2022 itibarıyla Türkiye Judo Federasyonunu temsilen Edirne Judo İl Temsilcisi olarak görevlendirildi.

İl Başkanı Tekin'den İslam Birliği önerisi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, İslam ülkelerinin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, insanlığın her geçen gün daha kötü bir durumu sürüklendiğini belirtti.

Müslümanların her zaman ve her zeminde iş birliği içinde olması gerektiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"İhtilaflarımızın kör karanlığında boğulmak yerine, ittifaklarımızı ön plana çıkararak gücümüzü arttırmak gerekir. İslam Birliği'ni kurmadan, adil bir dünyayı kurmak mümkün değildir. Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlamadan insanlığa huzur getirmek de mümkün değildir. Allah'ın izniyle İslam Birliği mutlaka kurulacaktır. Mazlum milletlerin birleşmesini, hayal olarak görenler asla emperyalizmin esaretinden kurtulamazlar."

YORUMLAR
500
Turizm zabıtası Selimiye Meydanı'nda elektrikli bisikletle görev yapacak Turizm zabıtası Selimiye Meydanı'nda elektrikli bisikletle görev yapacak Edirne'de 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi Edirne'de 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi

Özgür Kaya, Süloğlu, Edirne, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:57:23. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement