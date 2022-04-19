Keşan Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nde ilçenin tarihi fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi hazırlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan'ın 100. yılına özel Tepe Mezarlık'ın duvarlarına konulan fotoğraflar ilçe tarihini yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, fotoğraflarla Keşan'ın görsel hafızasını yansıttıklarını belirtti.

Güzel bir çalışma yaptıklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'ımıza gelen misafirleri şehrimizin girişinde şehrimizin tarihiyle karşılıyoruz. İlçemize gelenler hem hoş gelecekler hem de hoş görecekler. Keşan Belediyesi olarak Keşan'ımızın kıymetli geçmişinden kopmadan güzel bir gelecek için daima üretiyor, hizmet etmeyi sürdürüyoruz."

Keşan'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Keşan Yekta Baydar Ortaokulunda, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler hazırladıkları projelerini fuarda sergiledi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, fuarı ziyaret ederek, öğrencilerin danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları proje çalışmalarını inceledi.

Öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan Arpacı, çalışmaları için tebrik etti.

Fuara, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da katıldı.