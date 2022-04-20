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Edirne'den kısa kısa

20.04.2022 10:54
Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, sağlık çalışanlarıyla birlikte iftar yaptı.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, sağlık çalışanlarıyla birlikte iftar yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaya, İlçe Devlet Hastanesinde gerçekleşen iftar programına katıldı.

Sağlık çalışanlarıyla birlikte oruç açan Kaya, fedakar çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Özellikle Kovid-19 salgını döneminde insanüstü bir mücadele sergilendiğini aktaran Kaya, "Doktorlarımız, hemşirelerimiz, 112 çalışanlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız her daim milletimize hizmet yolunda bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da canhıraş görev yapmaya devam edecektir. Onlar bizim sağlık ordumuzdur. Böyle bir sağlık ordusuna sahip olduğumuz için çok şanslıyız." ifadelerini kullandı.

TÜ tarafından araştırmacılara yönelik kitap yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından "Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreçleri" başlıklı bilimsel kitap yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ve EASE iş birliğinde 23 Mart-6 Nisan 2021 tarihleri arasında 5 oturumda gerçekleştirilen "Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreçleri Eğitim Panelleri Serisi"nde yapılan sunumlar düzenlenerek kitap haline getirildi.

Gerçekleştiği tarihlerde farklı üniversitelerden binin üzerinde katılımcının ilgiyle izlediği panel serisi gelen talepler doğrultusunda kitaplaştırıldı.

Bu kapsamda editörlüğünü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Levent Doğan, Prof. Dr. Cem Uzun ve Dr. Öğretim Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş'ın yaptığı "Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreçleri" başlığını taşıyan bilimsel kitapta araştırma ve yayın etiği, bilimsel araştırma, planlama ve uygulama, nitel ve nicel araştırma analizleri, bilimsel makale yazımı ve bilimsel makale yayın süreçleri ana başlıklarında araştırmacıların ihtiyaç duyacakları tüm hususlar ele alındı. Her bölüm sonunda yer alan soru ve cevap kısımlarıyla ilgili konuya ilişkin genel sorulara ışık tutuldu.

İlgi duyan herkesin ücretsiz faydalanabilmesi amacıyla Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün sayfasından paylaşılan kitabın alan yazına katkı sunması bekleniyor.

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Özgür Kaya, Araştırma, Süloğlu, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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