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Edirne'den kısa kısa

21.04.2022 09:19
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Savaş Yiğit, ilçedeki trafik düzenlemesi için hayata geçirilen Keşan Belediyesi Trafik Yol ve Toplu Taşıma Sistemi Düzenleme Projesi'nin trafik yoğunluğunu azalttığını bildirdi.

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Savaş Yiğit, ilçedeki trafik düzenlemesi için hayata geçirilen Keşan Belediyesi Trafik Yol ve Toplu Taşıma Sistemi Düzenleme Projesi'nin trafik yoğunluğunu azalttığını bildirdi.

Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, toplu ulaşım uzmanlarından oluşan ekibin uzun bir çalışma gerçekleştirdiğini ve projeyi hazırladığını belirtti.

Proje kapsamında uygulamaların başladığını aktaran Yiğit, şunları kaydetti:

"Hastane Caddesi ve Anafartalar Caddesi üzerindeki trafik yoğunluğunun, sürücülerimizin alternatif güzergahlar ile birlikte Paşayiğit Caddesi ve Muammer Aksoy Caddelerini aktif olarak kullanmaya başlamaları ile birlikte azalacağı değerlendirilmektedir. Proje kapsamında trafik yön ve kavşak tasarım çalışmaları önümüzdeki günlerde projeye uygun, kademeli olarak hayata geçirilecektir. Sürücülerin ve yayaların trafik düzenlemelerine destek olmaları ve katkı sağlamaları kapsamında; sürücülerin, hatalı araç park etme ve yol üzerinde yolcu indirip bindirme yapmamaları, yayaların, yaya geçitlerini kullanmaları önem arz etmektedir."

23 Nisan Şiir Okuma Yarışması

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan Şiir Okulda Projesi kapsamında "23 Nisan Şiir Okuma Yarışması" düzenlendi.

Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen yarışmaya ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören gönüllü öğrenciler katıldı.

Yarışmanın ardından dereceye giren öğrencilere belgeleri ve ödülleri ile seçici kurul üyelerine teşekkür belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı tarafından verildi.

Etkinlikte Edirne Lisesi öğrencilerinden oluşan müzik grubu seslendirdikleri şarkılar ile katılımcılara keyifli bir müzik şöleni sundu.

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Zabıta, Edirne, Savaş, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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