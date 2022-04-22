Trakya Üniversitesinde "Kültürel ve Tarihi Miras Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) tarafından düzenlenen çalıştay, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Taşkent Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Enstitüsü (TIACE) ve Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği'nin katkılarıyla Mimar Sinan Amfisi'nde gerçekleştirildi.

Üniversitenin kuruluşunun 40.yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen çalıştay, OSMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Tülay Canıtez ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Burcu Özgüven'in açılış konuşmaları ile başladı.

Çalıştayın ilk günü Taşkent Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Enstitüsünden Dr. Öğretim Üyesi Nilufar Tukhboeva Özbekistan kentlerinde korunan mimari eserler, Otabek Abdurrazzoqov Özbekistan'da Türk mimarisinin koruma çalışmaları, Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. A. Gülçin Küçükkaya Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemi bina tipleri ve Trakya Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Dr. Banu Gökmen Erdoğan, Edirne'deki vakıf eserleri hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Çalıştayda ayrıca Selimiye Camisi'nin restorasyon proje müellifi yüksek mimar Acar Avunduk tarafından sunum yapıldı.

Okul öncesi öğretmenler seminerde bir araya geldi

Edirne'de okul öncesi öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfiye Gül Ercan tarafından okul öncesi öğretmenlerine seminer verildi.

Çevrim içi gerçekleştirilen seminerde, öğretmenlere sınıf yönetimi ile ilgili güncel bilgiler verilerek, öğretmenlerin yaşayabilecekleri durumlara ve problemlere yönelik uygulama örnekleri sunuldu.

Seminer kapsamında ayrıca, pandemi nedeniyle yaşamlarında büyük değişimler ve kısıtlamalar yaşayan çocukların duygusal, davranışsal ve gelişimsel olarak yaşadıkları problemlere değinildi.