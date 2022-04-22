Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

22.04.2022 14:33
Edirne'den kısa kısa

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir ve beraberindekiler, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir ve beraberindekiler, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, TÜİK'in kuruluş yıl dönümünü kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını belirtti.

Tüm çocukların bayramını kutlayan Doğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan gününü bayram ilan etmiş ve bu bayramı da çocuklarımıza armağan etmiştir. Sevgili çocuklar, ülkemizin en değerli varlığı olarak, geleceğimizin güvencesi, yaşam sevincimiz ve umudumuzsunuz. Sizlere düşen görev, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı fertler olmaktır. Bu görevi en güzel şekilde yapacağınıza ve bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza olan güvencimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, gözlerinden öperim."

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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekrem Canalp, 23 Nisan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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