Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

27.04.2022 09:20
Edirne'den kısa kısa

Keşan ilçesinde, Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) meclis toplantısı yapıldı.

Keşan ilçesinde, Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) meclis toplantısı yapıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin de ortak olduğu GÜNEKAB'ın meclis toplantısında birlik encümeni, birlik denetim komisyonu, birlik plan ve bütçe komisyonu üyeleri seçildiği belirtildi.

Belediyenin çevreye ve doğaya önem verdiği aktarılan açıklamada, "Atıklar çok değerli bir enerji ve geri dönüşüm kaynağı. Birliğimizle işbirliği içinde çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Erikli'de abone bağlantı çalışmaları

Erkili sahilinde su abone bağlantı çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Erikli'de vatandaşların sağlıklı suya kavuşması için büyük bir emekle çalıştıklarını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Suyun değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Erikli'de güzel şeylere hep birlikte imza atıyoruz. Yollarımız belki bozuluyor ama gönül yollarımız hep sağlam. Bağlantılar abone bedeli yaptıranlara yapılıyor. Çünkü biz planlamamızı abone bağlantılarını ödeyenlere göre yapıyoruz."

Keşan'daki bilim fuarı ilgi gördü.

Keşan ilçesindeki, Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu Bilim Fuarı düzenlendi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğrenci ve öğretmenler fuarı ziyaret ederek, projeleri inceledi.

Öğrencilerin birbirinden değerli işlere imza attığını belirten Helvacıoğlu, "Öğrencilerimizin bilimi sevmesi, bilimsel süreçleri eğlenerek öğrenmesini, bilimin toplumun her kesimine hitap ettiğini göstermek için düzenlen öğrencilerin gündelik ve eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için örnek projelerin yer aldığı fuarı ziyaret ettik. Öğrencilerimize başarılar dileriz." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Hisarcık, Erikli, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
09:19 Hasan Can Kaya en büyük fantezisini açıkladı
09:19 Toprağa kazılı 831 bombanın gizemi çözüldü: 1. Dünya Savaşı'nda Almanlardan kalmış
09:17 Merkez Bankası duyurdu: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor
09:16 Destan'da dün akşam neler oldu? Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek mi?
09:01 Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi?
08:56 Survivor All Star'da gözyaşları sel oldu! Gökhan Keser adaya veda etti
08:51 Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a gaz satışını durduruyor! AB üyesi ülkeler için ise uyarıda bulundu
08:36 "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" dedi ve Cumhurbaşkanlığı yarışının startını başlattı: Ankara Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor
08:32 27 Nisan güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:27 AK Partili milletvekilinin oğlu babasının TBMM araç kartını mı sattı? Aracı kullanan Suriyelinin ifadesi sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 09:28:25. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement