Keşan Belediyesince 5-6 Mayıs tarihlerinde Keşan 1. Hıdırellez ve Dallık Şenliği gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenecek şenlik konser ve çeşitli etkinliklere sahne olacak.

Programın ilk gününde Keşanlı klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile şarkıcı Yonca Lodi konser verecek. Şenliğin ikinci gününde ise Suzan Kardeş konseri gerçekleştirilecek.

Hıdırellez'e özgü etkinliklerin de yapılacağı şenliğe vatandaşlar davet edildi.

Esetçe Belediyesince iftar programı düzenlendi

İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ekrem Güngör, iftar programına katılarak vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

Kaymakam Güngör, iftar öncesi vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Programa Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Kaya'dan ekonomi değerlendirmesi

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Samet Kaya, konut ve araç fiyatlarında artış yaşandığını bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, konut sahipliği oranının azaldığını öne sürdü.

Hükümetin politikalarını eleştiren Kaya, "İnsanca yaşamın ilk şartı insanların huzurla barınabilmelerini sağlamaktır. İşte biz bu hakkı tüm vatandaşlarımız için mümkün kılacağız. Bu bir öncelik ve tercih meselesidir. Beton ve rant merkezli bakan bu iktidarın yerine, insan, çevre ve temel haklar odaklı bakan Saadet Partisi'ni iktidara getireceğiz." ifadelerini kullandı.