Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

29.04.2022 09:06
Edirne'den kısa kısa

Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, ilçeye bağlı Karayusuflu köyünü ziyaret etti.

Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, ilçeye bağlı Karayusuflu köyünü ziyaret etti.

Kaymakçı, katıldığı bir iftar programı sonrası ziyaret ettiği köyde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakçı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vefa Projesi

Süloğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Vefa Projesi" başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilçe ve köylerde yaşayan yaşlı vatandaşlara destek olunuyor.

Vefa Projesi kapsamında çalışan temizlik personeli, yaşlı vatandaşların evlerine giderek temizlik, badana ve yemek gibi ihtiyaç duyulan durumlarla ilgili vatandaşlara yardımcı oluyor.

YORUMLAR
500
Edirne'de padişahların misafirlerine ikram ettiği tatlılar bayram için hazırlanıyor Edirne'de padişahların misafirlerine ikram ettiği tatlılar bayram için hazırlanıyor

Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Survivor'da eğlenceli anlar: Arkadaşına Sorduk oyununu kazanan yarışmacı belli oldu, arsa kazandı
09:00 DP lideri Uysal: AK Parti, Anadolu'nun Moğol istilasından sonra gördüğü en büyük yağma hareketidir
08:57 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Diego, Oruç ve Hızır'dan intikam almak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 Mülteciler, kuaföre gizli geçit kurup "şok evi" inşa ettiler
08:32 29 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:22 29 Nisan'da güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:15 ABD, Suriye'de YPG/PKK saflarına 3 bin 500 kişi daha katmayı planlıyor
08:14 Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden Serenay Sarıkaya hamlesi: Harika parça
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret için gitti, Umre yaptı
07:58 29 Nisan'da hava nasıl olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 09:12:29. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement