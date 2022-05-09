Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

09.05.2022 10:32
Edirne'den kısa kısa

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve beraberindeki heyet, trafik kazalarında yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve beraberindeki heyet, trafik kazalarında yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan ziyaretlerde Kaymakam Göktaş kazalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Göktaş, trafik kazalarını en aza indirmede kurallara uyulmasının önemine değinerek, tüm vatandaşların trafik kurallarına uymasını gerektiğini vurguladı.

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Enez'de ilçesinde Enez 1. Ulusal Bisiklet Festivali düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 Edirne Yılı kapsamında bu yıl ilki yapılacak festival 3 gün sürecek.

Edirne Belediyesi ile Edirne Saros Turizm ve Altyapı Hizmet Birliği'nin (ESTAB) düzenlediği ve Enez Kaymakamlığı, Enez Belediyesi, SARDOS ile GÜNEKAB'ın destek verdiği festivalde kamp alanından başlayacak tur, Gala Gölü sınır güzergahı geçildikten sonra kent merkezinde sona erecek.

24 Haziran'da başlayacak Enez 1. Ulusal Bisiklet Festivali 3 gün sürecek.

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Bisiklet Festivali, Trafik Haftası, Edirne, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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