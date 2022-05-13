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Edirne'den kısa kısa

13.05.2022 12:54
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri Balkan Araştırma Enstitüsü yayınlarından çıkan yeni kitapları Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri Balkan Araştırma Enstitüsü yayınlarından çıkan yeni kitapları Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından alana nitelikli katkı sağlayacak "Balkan Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları I", "Balkan Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Araştırmaları I" ve "Balkan Tarihi Araştırmaları I" kitapları yayımlandı.

Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Bülent Akyay, Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, enstitünün önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Akademik ve bilimsel yayıncılık alanındaki başarılı çalışmalarına her geçen gün yenilerinin eklendiğini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesi, Türkiye'de Balkanlar coğrafyasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren en önemli kurumlardan biri. Yönünü ve odağını Balkanlara çevirmiş Trakya Üniversitesinin bu misyonuna önemli katkılar sunan Balkan Araştırma Enstitüsü öğretim elemanlarını değerli çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Ülkemizde en çok Balkanlı öğrenciye ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi, akademik ve bilimsel çalışmalarıyla bölgeye katkısını sürdürecek."

Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Yazar Hakan Özaydınlık, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özaydınlık, ziyaretinde "D'anderne Sarı Veda - Bir Edirne Hikayesi" adlı kitabını Tabakoğlu'na hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, Edirne'deki Yahudi yaşamına ve tarihine dair önemli bilgiler sunan roman için Özaydınlık'a teşekkür etti.

Özaydınlık da Tabakoğlu'nun tarih, kültür ve edebiyat çalışmalarına gösterdiği yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Trakya Bölgesi, Araştırma, Edirne, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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