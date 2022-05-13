Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

13.05.2022 16:38
Edirne'den kısa kısa

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yağlı tohumlar fark ödemesi desteği ve gübre desteği ödemelerinin tarihlerini açıkladı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yağlı tohumlar fark ödemesi desteği ve gübre desteği ödemelerinin tarihlerini açıkladı.

Aksal, yaptığı açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ı ziyaretinde tarım faaliyetleri ve tarımsal destek çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Tarım kenti Edirne'nin tarım destekleri ile potansiyelini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetleriyle tarımsal üretimi ve verimi artırmak amacıyla Bakanlığımız eliyle üreticilerimizin sorunlarının hızla çözülmesi, desteklerin artırılması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yönde sunduğumuz tarımsal desteklemeler kapsamında 2021 Yılı Yağlı Tohumlar Fark Ödemesi Desteği tüm ilçelerimizde 18 bin 158 çiftçimize 119 milyon 245 bin 562,27 lira olarak, 13 Mayıs'tan itibaren kimlik numarasının sonu 0-2 olanlar, 20 Mayıs'tan kimlik numarasının sonu 4 olanlar, 27 Mayıs'tan itibaren kimlik numarası 6-8 olanlar şeklinde 3 seferde 27 Mayıs'tan son numarası 6-8 olanlar şeklinde 3 seferde çiftçilerimizin hesabına yatırılacaktır."

2021 Yılı Katı Organik-Organominerel Gübre Desteği hakkında da bilgi veren Aksal, "İlimiz tüm ilçelerimizde 2 bin 400 çiftçimize 7 milyon 895 bin 173,49 lira olarak, 13 Mayıs'tan itibaren kimlik numarasının sonu 0-2 olanlar, 20 Mayıs'tan itibaren kimlik numarasının sonu 4-6-8 olanlar, şeklinde 2 seferde çiftçilerimizin hesabına yatırılacaktır. Tüm çiftçilerimize üreticilerimize Edirne'mize hayırlı bereketli olsun."

Ziyarette AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan'ın da yer aldığı kaydedildi.

Gürkan, NALAS 17. Genel Kurulu Toplantısına katıldı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) 17. Genel Kurulu Toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, genel kurul delegesi olarak katıldığı toplantıda küresel sorunların çözümünde yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekti.

Kovid-19 salgın sürecinin yerel yönetimlerin önemini ortaya çıkardığını aktaran Gürkan, "Halkın doğrudan ulaştığı temsilcileri olarak, vatandaşın sadece ekonomik anlamda değil, sağlık anlamında ve sağlığa ulaşım anlamında da yerel yönetimlerin ne kadar değerli ve vazgeçilmez olduğunu öğretti bize pandemi." ifadelerini kullandı.

Gürkan, Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri hakkında da bilgi vererek, doğa dostu tesiste çöpten elektrik üretildiğini anlattı.

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Milletvekili, Edirne, Mayıs, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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