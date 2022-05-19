Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

19.05.2022 11:48
Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Kadınının Değişim Gücü Projesi çerçevesinde düzenlenen "En Roman Dostu Belediye Başkanı" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Kadınının Değişim Gücü Projesi çerçevesinde düzenlenen "En Roman Dostu Belediye Başkanı" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, Roman Haftası kapsamında Avrupa Parlamentosunda düzenlenen ödül törenine katıldı.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada Romanların Türkiye ve Edirne ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Ödülü, Edirne'de yaşayan Romanlara armağan eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Bugün Brüksel'de AB'de çok önemli bir ödül aldık. AB tarafından toplam 7 ülkede 7 belediye başkanına verilen En Roman Dostu Belediye Başkanı" ödülünü Edirne Belediyesi olarak biz aldık. Tabi bu ödülü almamızdaki en büyük etken şehrimizde yaşayan Roman kardeşlerimiz, Roman hemşerilerimiz, dostlarımız. Bu ödülü bugün Brüksel'de, AB'nin merkezinde, AB'nin binasında Edirne'de yaşayan tüm Romanlar için aldım. Tüm dünyada insanlar eşit hala gelene kadar ve dünyanın bütün kaynaklarından, bütün zenginliklerinden eşit bir şekilde faydalanana kadar mücadelemiz devam edecek. Bu ödül Edirne'deki tüm Roman kardeşlerimize armağan olsun."

Sağlık istasyonu yapılacak alandaki ağaçlar sökülerek muhafaza altına alındı

Keşan Belediyesi, Enez Kavşağı mevkiisne kurulacak 112 Acil Sağlık İstasyonu için bölgedeki ağaçları makinelerle sökerek belediyenin serasın muhafaza altına aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ağaçlar yerinde sökerek seraya götürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, çevreye duyarlı anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

112 Acil Sağlık İstasyonu'nun yapılacağı alanın hazırlandığını aktaran Balcı, "Nasıl Çamlıkent bölgesindeki 112 Acil istasyonu ne derece önemliyse buraya yapılacak olan istasyon da o derece önemli olacak. Ağaçlarımızın seralarımıza naklini gerçekleştireceğiz. Bu konuda herkesin gönlü rahat olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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