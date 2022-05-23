Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Enez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Gürcan Doğan seçildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Enez Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen kongreye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mutafa İriş, İl Başkanı Sinan Tekin ve partililer katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı İriş, Milli Görüş partilerinin mecliste bulunduğu her dönemde hayırlı işlere destek, şer işlerde ise izin vermediğini belirtti.

Milli Görüş'ün Mecliste olmadığı zamanlarda ötekileştirme ve ayrımcılığın derinleştiğini savunan İriş, şunları kaydetti:

"Kutuplaşma endişe verici boyutlara ulaşmaktadır. Neden böyle olmaktadır? AK Parti olsun, CHP olsun, diğerleri olsun sorunlara doğru teşhis koyamamaktadırlar. Bir misalle açıklayacak olursak, ekonominin mikrobu faizdir, israftır, yolsuzluktur. Sonucu sömürüdür, gelir dağılımının giderek bozulmasıdır. Haksız kazançlardır. Tek kelime ile zulümdür. Bunlar düzelmeden ekonomi düzelmez."

İl Başkanı Tekin ise yaşanan sorunları çözmek için parti olarak daha çok çalışacaklarını belirtti.

Kongrede başkanlığa Gürcan Doğan seçilirken, geçen dönem ilçe başkanlık görevini yürüten Kenan Erdin'e plaket verildi.

-Kent Müzesinde çalışmalar sürüyor

Keşan'da Kent Müzesi olarak işlevlendirilecek eski hastane ve kışla binası olarak kullanılan yapının restorasyonu sürüyor.

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü arkeolog Aslı Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri kışla olarak 1800'lü yıllarda yapılan binanın hastane olarak da kullanıldığını anımsattı.

Restorasyon çalışmalarına kademeli olarak devam ettiklerini ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Binanın alt katında, orijinalde binanın içerisinden alt kata bir iniş yok. Dışarıdan, yani arka bahçeden üç tane orijinal kapısı var. Alt kata giriş oradan sağlanıyormuş. Bu aradaki geçirilen onarımlar sürecinde işi daha kolaylaştırmak için iki merdiven yapılmış.

Alt katta ilk olarak küçük odalar vardı. O küçük odaların aslında küçük odalar olmadığını ve kemerli kapılardan oluşan bir koridor olduğunu gördük. İki kapının iki kenarında kare şeklinde ve bizim açtığımızda içerisinde iki üç tane de demir parmaklık gibi görünen uygulamalar vardı. Bu durum yoruma çok açık."

Alt kattaki odaların hangi amaçla kullanıldığının tam bilinemediğini belirten Avcı, "Bunun ne zaman yapıldığını bilemiyoruz. O zamanlar hastaneyken savaş döneminde oraya esir olan yabancı askerleri mi getiriyorlardı bilemiyorum. Belki de ruh sağlığı bozulmuş askerler konuluyordu. Bunu bilemiyoruz. Bu noktada sadece yorum yapabiliyoruz. Hepimiz burada parmaklık görünce çok şaşırdık. Hiç kapısı olmayan kemerli, birbirinden ayrılan küçük alanlar yapılmış. Bina ana kaya üstüne oturduğu ve bir temeli olmadığı için onlar belki de birer taşıyıcı. Bir belge veya bilgi yok. Bunlar bizim teknik ekip olarak yorumumuz." diye konuştu.

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