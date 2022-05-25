Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

25.05.2022 10:08
Edirne'den kısa kısa

Enez ilçesinde bilim şenliği düzenlendi.

Enez ilçesinde bilim şenliği düzenlendi.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hasköy Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yaptığı 12 proje sergilendi.

Projelerle ilgili bilgi alan Kaymakam Şükrü Alperen Göktaş, öğrencilerle sohbet etti.

Etkinliğe, Enez Milli Eğitim Müdürü Vedat Uzun, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Enez'de üniversite öğrencilerinden ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Enez ilçesinde üniversite öğrencileri ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi öğrencileri aşevinde yemek yaptı. İhtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden öğrenciler yaptıkları yemekleri ailelere verdi.

Keşan'da öğrencilerden bakımevine ziyaret

Keşan ilçesinde öğrenciler Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, merkezi ziyaret eden Bahçeşehir Anaokulu ve Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencilerinin yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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