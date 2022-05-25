Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

25.05.2022 10:19
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversiteler Birliğinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "Balkanlar'ın Manevi Mimarları: Sarı Saltuk-Gül Baba-Seyyid Ali Sultan" paneli düzenlendi.

Trakya Üniversiteler Birliğinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde " Balkanlar'ın Manevi Mimarları: Sarı Saltuk-Gül Baba-Seyyid Ali Sultan" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen panele Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin ve yüksek mimar Mehmet Emin Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Balkanlar'ın manevi mimar ve fatihleri olan şahsiyetlerin değerli olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Haşim Şahin de Müslümanlar'ın Balkan coğrafyasına olan ilgilerinin eski dönemlere dayandığını dile getirdi.

Seyyid Ali Sultan ve Balkanlar'ın fethi hakkında bilgiler paylaşan Şahin, şunları kaydetti:

" Süleyman Paşa'yı Balkanlar'ı fethetmeye teşvik eden Karesi'nin ilhakından sonra Osmanlı'ya geçen Karesi beyleriydi. Bunların hepsinin daha önce Balkan coğrafyasında akınlar ve gazalar konusunda tecrübeleri vardı. Osmanlı var olan bu tecrübeyi de aldı ve inşa etti. Orhan Gazi, gazi unvanını rast gele taşıyan birisi değil. 1330'lu yıllarda dönemin bir görgü tanığı var. İbni Battuta bizzat söylüyor, Orhan Gazi bütün Anadolu beylerinin içerisinde en fazla gaza yapanı olduğu şeklinde ifadesi var. Bizim Seyyid Ali Sultanımızın ortaya çıkış süreci de budur."

Prof. Dr. Necati Demir ise Sarı Saltuk'un hayatı hakkında bilgiler verdi.

Yılmaz da Gül Baba hakkında bilgiler paylaştı.

Panel, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

-Güngör, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katıldı

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Yenikarpuzlu Mustafa Gergin Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güngör öğrencilerin sergiledikleri projeleri inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Güngör, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Balkan'dan Karayolları 1. Bölge Müdürü Çolak'a ziyaret

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçede yapımı devam eden çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Balkan, karayolları genel müdürlüğünün ilçedeki çalışmalar şartsız ve koşulsuz destek olduğunu belirtti.

İlçenin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Balkan, verilen desteklerden dolayı Çolak'a teşekkür etti.

Balkan'a ziyaretinde Belediye Meclis Üyesi İlhami Diner de eşlik etti.

TÜ öğrencilerinin başarısı

Trakya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu", İzmir'de düzenlenen Çok Sesli Korolar Festivali'nde sahne aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivaldeki başarısı dolayısıyla koro, "Ritmik Beraberlik ve Ritmik Uyum Ödülü"nün sahibi oldu.

Etkinliğe, Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu Akademik Danışmanı ve Koro Şefi Öğr. Gör. Zübeyde Omurtay'ın yanı sıra çoğunluğunu Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerinin oluşturduğu Üniversitenin Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu ekibinden 24 öğrenci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Öğrencileri tebrik eden Tabakoğlu, "Öğrencilerin göstermiş olduğu başarının ardında başta olumlu eğitim ortamının oluşturulmasına katkı sunan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ile başarıda emeği geçen Öğr. Gör. Zübeyde Omurtay hocamızı ve çok kıymetli öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Trakya'da yılın ilk çeyreğinde 2 bin 967 daireye yapı ruhsatı verildi Trakya'da yılın ilk çeyreğinde 2 bin 967 daireye yapı ruhsatı verildi Kosova Kalkınma Bakanlığı heyetinden Trakya Üniversitesine ziyaret Kosova Kalkınma Bakanlığı heyetinden Trakya Üniversitesine ziyaret
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Ali Sultan, Balkanlar, Gül Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:23:36. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement