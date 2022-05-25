Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversiteler Birliğinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde " Balkanlar'ın Manevi Mimarları: Sarı Saltuk-Gül Baba-Seyyid Ali Sultan" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen panele Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin ve yüksek mimar Mehmet Emin Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Balkanlar'ın manevi mimar ve fatihleri olan şahsiyetlerin değerli olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Haşim Şahin de Müslümanlar'ın Balkan coğrafyasına olan ilgilerinin eski dönemlere dayandığını dile getirdi.

Seyyid Ali Sultan ve Balkanlar'ın fethi hakkında bilgiler paylaşan Şahin, şunları kaydetti:

" Süleyman Paşa'yı Balkanlar'ı fethetmeye teşvik eden Karesi'nin ilhakından sonra Osmanlı'ya geçen Karesi beyleriydi. Bunların hepsinin daha önce Balkan coğrafyasında akınlar ve gazalar konusunda tecrübeleri vardı. Osmanlı var olan bu tecrübeyi de aldı ve inşa etti. Orhan Gazi, gazi unvanını rast gele taşıyan birisi değil. 1330'lu yıllarda dönemin bir görgü tanığı var. İbni Battuta bizzat söylüyor, Orhan Gazi bütün Anadolu beylerinin içerisinde en fazla gaza yapanı olduğu şeklinde ifadesi var. Bizim Seyyid Ali Sultanımızın ortaya çıkış süreci de budur."

Prof. Dr. Necati Demir ise Sarı Saltuk'un hayatı hakkında bilgiler verdi.

Yılmaz da Gül Baba hakkında bilgiler paylaştı.

Panel, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

-Güngör, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katıldı

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Yenikarpuzlu Mustafa Gergin Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güngör öğrencilerin sergiledikleri projeleri inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Güngör, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Balkan'dan Karayolları 1. Bölge Müdürü Çolak'a ziyaret

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçede yapımı devam eden çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Balkan, karayolları genel müdürlüğünün ilçedeki çalışmalar şartsız ve koşulsuz destek olduğunu belirtti.

İlçenin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Balkan, verilen desteklerden dolayı Çolak'a teşekkür etti.

Balkan'a ziyaretinde Belediye Meclis Üyesi İlhami Diner de eşlik etti.

TÜ öğrencilerinin başarısı

Trakya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu", İzmir'de düzenlenen Çok Sesli Korolar Festivali'nde sahne aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivaldeki başarısı dolayısıyla koro, "Ritmik Beraberlik ve Ritmik Uyum Ödülü"nün sahibi oldu.

Etkinliğe, Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu Akademik Danışmanı ve Koro Şefi Öğr. Gör. Zübeyde Omurtay'ın yanı sıra çoğunluğunu Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerinin oluşturduğu Üniversitenin Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu ekibinden 24 öğrenci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Öğrencileri tebrik eden Tabakoğlu, "Öğrencilerin göstermiş olduğu başarının ardında başta olumlu eğitim ortamının oluşturulmasına katkı sunan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ile başarıda emeği geçen Öğr. Gör. Zübeyde Omurtay hocamızı ve çok kıymetli öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.