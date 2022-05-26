Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

26.05.2022 11:19
Edirne'den kısa kısa

Enez ilçesinde sahilde kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan ve işgalci durumunda bulunan yapıları kaldırma çalışması başlatıldı.

Enez ilçesinde sahilde kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan ve işgalci durumunda bulunan yapıları kaldırma çalışması başlatıldı.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Şükrü Alperen Göktaş ve Belediye Başkanı Özkan Günenç, beraberlerindeki heyetle Altınkum sahilinde işgalci durumunda bulunan yapıların tespiti için çalışmalarda bulundu.

Tespiti yapılan yapıların sahiplerine ilgili mevzuat çerçevesinde tebliğ yapılarak süresi içerisinde kaldırılması talep edilecek.

Süresi içerisinde kaldırılmayan yapıların yıkımı gerçekleştirilecek.

Keşan'da kukla ve çocuk oyunları festivali

Keşan Belediyesince kukla ve çocuk oyunları festivali düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde düzenlenen festivale çocuklar ve aileleri katıldı.

Kukla ve çeşitli oyunların sunulduğu festivale katılanlar keyifli zaman geçirdi.

Mustafa Helvacıoğlu'ndan ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sahillerdeki site yöneticileri ve vatandaşlarla buluştu.

Danişment sahilindeki ziyarette yaz sezonu öncesinde istek ve sorunları dinleyen Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, mücavir alanlarda huzur, düzen ve disiplinin hakim olması için bu yıl da ilgili tüm ekiplerle üstün bir gayret göstereceklerini belirtti.

Helvacıoğlu, vatandaşların sahillerin eşsiz güzelliklerinden en iyi şekilde faydalanması için çalıştıklarını aktardı.

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Kaynak: AA

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