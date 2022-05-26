Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

26.05.2022 17:13
Edirne'den kısa kısa

Edirne Müftülüğünce "Dijital Dünyada Aile Olmak" konferansı düzenlendi.

Edirne Müftülüğünce "Dijital Dünyada Aile Olmak" konferansı düzenlendi.

Edirne Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen konferans öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve Kur'an Kursu öğrencileri gösteri sundu.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, konferansta yaptığı konuşmada, ailenin toplumun en önemli unsuru olduğunu söyledi.

Eşlerin birbirlerine anlayışlı olması gerektiğini belirten Bozkurt, anlayışlı ve bilinçli bir ailede yetişen çocuğun topluma da katkı sağlayacağını kaydetti.

"Dijital Dünyada Aile Olmak" başlıklı sunum yapan Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç de ailenin önemi hakkında bilgi verdi.

Konferansa, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, ilçe müftüleri ve din görevlileri katıldı.

ROM-DER Başkanı Savcu'dan, Helvacıoğlu'na ziyaret

Türkiye Roman Dernekleri Federasyonu (ROM-DER) Başkanı Fahrettin Savcu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Roman vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların tespiti, duyurulması ve çözüm üretilmesi konusunda hizmet veren derneğimizin yöneticilerine nazik davetleri için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Savcu, ROM-DER'in 29 Mayıs'ta yapılacak kongresine davet etti.

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Bozkurt, Edirne, Güncel, Son Dakika

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