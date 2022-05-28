Edirne'den kısa kısa

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Sarıcaali Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bayazıt, gıda üretim tesisinde incelemede bulundu yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayazıt, kooperatif tarafından ekimi yapılan ayçiçeği tarlalarını da gezdi.

Okul Öncesi Farkındalık Haftası

İpsala'da, "Okul Öncesi Eğitim Farkındalığı Şenliği" gerçekleştirildi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Okul Öncesi Farkındalık Haftası kapsamında Kaymakamlık himayesinde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda etkinlik düzenlendi.

Kortej yürüyüşüyle başlayan program Kapalı Pazar Yeri'nde devam etti.

Şenlikte çocuklar, renkli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.