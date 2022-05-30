Edirne'den kısa kısa

Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 22. Edirne Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı için Edirne'ye gelen Ceylan, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ziyarette bulundu.

Ceylan, Trakya Üniversitesinin Balkanlara yönelik çalışma ve projelerini büyük bir mutlulukla takip ettiklerini, Selanik ve Yunanistan'da hayata geçirilecek projelerde üniversitenin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Tabakoğlu da Trakya Üniversitesinin Türkiye ile Balkanlar arasında köprü vazifesi gördüğünü, iki coğrafyayı yakınlaştıracak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarette Selanik Ticaret Ataşesi Ahmet Erdoğan ve Selanik Ticaret Ataşeliği Sekreteri Süha Haliloğlu da yer aldı.

Trakya Üniversitesi Judo Takımı 10 madalya ve 2 kupa kazandı

Trakya Üniversitesi Judo Takımı, Judo Ünilig Finaller Türkiye Şampiyonası'nda 10 madalya ve 2 kupa kazandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen finallere Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral antrenörlüğünde 11 sporcu ile katılan takım, 10 madalya ve 2 kupa ile şampiyonayı tamamladı.