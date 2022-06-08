Edirne'den kısa kısa

Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (TRAKDOSK) üyesi özel sporcular, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen spor kampına katıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, özel çocukların spora katılımını ve fırsat eşitliğini arttırmak, özgüvenlerini güçlendirmek amacıyla proje hazırlandığı belirtildi.

Avrupa Birliği Erasmus Spor Programı kapsamında hayata geçirilen SociPORT projesi kapsamında kampa TRAKDOSK üyesi 5 genç ve 5 spor lideri gönüllünün katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projenin ilk spor kampı Atina yakınlarındaki Loutraki mevkisindeki bir spor tesisinde yapıldı. Spor kampında 9 kurum, 8 ülkeden spor liderleri ve antrenörleri, özel sporcu adayları ile beraber toplamda 120'ye yakın katılımcı ile 3 gün boyunca çeşitli spor aktiviteleri yapıldı."

Helvacıoğlu, genç sporcuları ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşanspor'un genç sporcularını ziyaret etti.

Helvacıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Keşanspor'un U-16 Türkiye Şampiyonası Marmara Bölgesi Eleme Grubu Edirne şampiyonu olduğunu belirtti.

Sporcuların Edirne'yi Marmara Bölge Elemeleri Grubu'nda temsil ettiğini aktaran Helvacıoğlu, " Tekirdağ'da 13 Kasım Stadı'ndaki maçı Keşanspor Yönetim Kurulu Başkanımız Nehir Gergin ile izledik. Sporu sevdiren belediye olarak birlikte çok güzel başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Ortak mücadelemiz gençlerimizin enerjilerini doğru alan olan sporla atması hem hayat hem de sportif başarıları edinmeleri için." ifadelerini kullandı.

Keşan'da "can dostları" için otomatik suluklar konuldu

Keşan ilçesinde sahipsiz hayvanlar için otomatik suluklar konulduğu belirtildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki 5 noktaya 39 suluk konulduğu ifade edildi. Su odaklarının yaz aylarında can dostlarının su ihtiyacını karşılayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asri Mezarlık önü, Muammer Aksoy Caddesi, Arı Maya Parkı önü ve Eski Cezaevi arkasındaki parkın köşesine sokak hayvanlarımız için otomatik suluklarımızı yerleştirdik. Şehir şebekesine bağlı olarak çalışan suluklar, su azaldığında otomatik olarak dolum yapıyor. Tüm canlıların yaşam yaşama hakkına büyük önem vererek sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz."