Edirne'den Madalya ile Döndüler - Son Dakika

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Final Yarışları 17-19 Aralık tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirildi. Edirne Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan yarışlara çeşitli illerden 600'e yakın sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme takımı sporcularımız Cemre Çimen 4 kulvarda, Deren Güler de 2 kulvarda yarıştı. Cemre Çimen katıldığı 4 yarışta 3 kez en iyi derecesini geliştirdi ve altın madalya kazandı. Deren Güler katıldığı 2 yarışta baraj aşarak gümüş madalya kazandı.

Edirne Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen yarışlar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Antrenörümüz Sinan Aktilav, "Sporcumuz Cemre Çimen, girdiği 4 müsabakada 3 kez kendi en iyi rekorunu elde etti. 1 x A4 baraj, 2 x A2 baraj, 1 x A1 baraj aşan Cemre, altın madalya kazanarak bizleri mutlu etti. Bir diğer sporcumuz Deren Güler de ağır soğuk algınlığı ile yarıştığı katıldığı yarışlarda 1 x A2 baraj ve 1 x A1 baraj aşarak gümüş madalya kazandı" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Edirne'de gerçekleştirilen yüzme yarışlarında madalya kazanan sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.