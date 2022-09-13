EDİRNE'DEN PAKİSTAN'A 1000 KOLİ GIDA YARDIMI - Son Dakika
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EDİRNE'DEN PAKİSTAN'A 1000 KOLİ GIDA YARDIMI

13.09.2022 12:07

EDİRNE'den, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a, 1000 koliden oluşan gıda yardımı TIR'la gönderildi.

EDİRNE'den, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a, 1000 koliden oluşan gıda yardımı TIR'la gönderildi.

Pakistan'daki sel felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyasında; Edirne Valiliği koordinasyonunda Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, İpsala Ticaret Borsası ve Trakya Birlik'in katkılarıyla 1000 koli gıda yardımı toplandı. Ayçiçeği yağı, un ve kuru baklagillerin de bulunduğu yardımlar; Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, AFAD İl Müdürü Ali Altındal, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç ve iş insanlarının katıldığı törenle TIR'la Pakistan'a gönderildi.

Türkiye ile Pakistan halkları arasında tarihten gelen kuvvetli bağlar olduğunu söyleyen Vali Kırbıyık, "Bugün Edirne ilimizden hazırlanan, Pakistan'da yaşanan sel felaketi sonrasında hazırlanan gıda kolilerinin gönderimi için buradayız. Pakistan ve Türkiye halkları arasında tarihsel kuvvetli bağlar var. Biz ne zaman zora ve dara düşsek Pakistan halkı yanımızda olmuştur, Kurtuluş Savaşı örneğinde olduğu gibi. Bugün de onlar yüzyılın sel felaketlerinden birini yaşıyorlar. Çok ciddi tahribata yol açmış bir sel felaketi. Çok fazla insani yardım malzemesine ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada İçişleri Bakanlığı'mızın AFAD Başkanlığı'mızın öncülüğünde bir yardım kampanyası başlatıldı. İlimizden de bugün ilgili odalarımızın koordinasyonunda, yaklaşık 1000 gıda kolisi hazırlandı. Dualarla uğurluyoruz. Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, bütün ilimiz adına Edirne valisi olarak. Bu süreçte katkı koyan tüm odalarımıza, borsalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.Vali Kırbıyık'ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından dualar okundu. Gıda yardımlarının bulunduğu TIR, Edirne'den yola çıkarıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Pakistan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDİRNE'DEN PAKİSTAN'A 1000 KOLİ GIDA YARDIMI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EDİRNE'DEN PAKİSTAN'A 1000 KOLİ GIDA YARDIMI - Son Dakika
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