Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,... - Son Dakika

Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...

6 saat önce

Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son rakama bakmadım ama 143 bini aştı, sabah itibariyle gördüğüm rakam. Bu daha başlangıç" dedi.

Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..., System.String[]

Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son rakama bakmadım ama 143 bini aştı, sabah itibariyle gördüğüm rakam. Bu daha başlangıç" dedi. - ELAZIĞ

Süleyman Soylu, Yunanistan, Edirne, Sabah, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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