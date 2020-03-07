Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,... - Son Dakika

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Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...
6 saat önce
Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son rakama bakmadım ama 143 bini aştı, sabah itibariyle gördüğüm rakam. Bu daha başlangıç" dedi. Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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