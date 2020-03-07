Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,... - Son Dakika

Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son rakama bakmadım ama 143 bini aştı, sabah itibariyle gördüğüm rakam. Bu daha başlangıç" dedi. - ELAZIĞ