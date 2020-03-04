Edirne'den yunanistan'a göçmen akını devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'den yunanistan'a göçmen akını devam ediyor - Son Dakika

Edirne'den yunanistan'a göçmen akını devam ediyor

6 saat önce

Edirne'den Yunanistan'a göçmen akını devam ediyorTÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçişleri devam ediyor.

Edirne'den Yunanistan'a göçmen akını devam ediyor

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçişleri devam ediyor. Yunanistan tarafı sınırlarını göçmenlere kapatıp ülkesine geçen bazı göçmenleri 'uluslararası anlaşmaları' hiçe sayarak Türkiye tarafına itmesine rağmen dün geceden bu yana geçiş noktalarından birinde 5 binden fazla göçmenin karşı tarafa geçtiği öğrenildi.

Edirne'ye Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden otobüs ve taksilerle gelen düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için gelişleri devam ediyor. Yunanistan sınırında toplanan binlerce göçmen Yunanistan'ın kapılarını açıp kendilerinin geçişlerine izin vermelerini istiyor. Yunan tarafında yakalanan düzensiz göçmenlerin, 'uluslararası anlaşmalara' uymayarak Türkiye'ye gönderse de göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

DÜN GECE BİR NOKTADAN 5 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN YUNANİSTAN'A GEÇTİ

Edirne'de Meriç Nehri kenarına akın eden düzensiz göçmenler bazı bölgelerden Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

Sınıra aileleriyle gelen göçmenler Meriç Nehri'ni botlarla geçiyor. Edirne'de son 5 gün içinde 130 binden fazla düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçtiği açıklanırken dün gece sadece bir geçiş noktasından 5 binden fazla düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçtiği öğrenildi.

Edirne'den yunanistan'a göçmen akını devam ediyor

Meriç Nehri, Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:55:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den yunanistan'a göçmen akını devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]