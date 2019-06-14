EDİRNE Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor-1
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Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyorAntalya'dan Saroz körfezi'deki İbrice Limanı'na getirilen dev yolcu uçağı bugün batırılacak.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:36 Kaynak: DHA
Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor Antalya
'dan Saroz körfezi'deki İbrice Limanı'na getirilen dev yolcu uçağı bugün batırılacak. 60 metre uzunluğunda, 90 ton ağırlığındaki uçak, su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve sualtı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılacak. Uçağa ait parçalar, Antalya'dan 6 TIR'la Edirne
'nin Keşan
ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilmişti.
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