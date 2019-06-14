EDİRNE Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor-11
5 saat önce
EDİRNE Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor-11 (AKTUEL-DRONE)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:44 Kaynak: DHA
EDİRNE Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor-11 (AKTUEL-DRONE)
(Tür: Yurt)
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