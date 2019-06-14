Son Dakika Haberleri: EDİRNE Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor-11
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EDİRNE Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor-11

5 saat önce

EDİRNE Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor-11 (AKTUEL-DRONE)(Tür: Yurt)

EDİRNE Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor-11 (AKTUEL-DRONE)
(Tür: Yurt)
EDİRNE Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor-11
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:44 Kaynak: DHA
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