Son Dakika Haberleri: Edirne Devlet Konuk Evi hizmete açıldı
Son Dakika Güncel Edirne Devlet Konuk Evi hizmete açıldı - Son Dakika

Edirne Devlet Konuk Evi hizmete açıldı

6 saat önce

Edirne Valiliğinin himayelerinde kentte bulunan tarihi konakların turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğünce restore edilen Devlet Konuk Evi faaliyete geçti.

Edirne Devlet Konuk Evi hizmete açıldı, System.String[]

Edirne Valiliğinin himayelerinde kentte bulunan tarihi konakların turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğünce restore edilen Devlet Konuk Evi faaliyete geçti.


Edirne Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, Karanfiloğlu Caddesi üzerinde bulunan iki katlı, 5 oda, mutfak ve sofası bulunan, 310 m2 bahçeli alanı ile ilimizde faaliyet yürüten dernek, vakıf ve kulüp gibi sivil toplum kuruluşları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların yapacağı çeşitli aktiviteler için ücretsiz olarak hizmet vereceğini ifade etti.


Vali Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda restore edilerek hizmete alınan Devlet Konuk Evinde, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar faaliyetlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. - EDİRNE

Edirne Valiliği, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 22:46:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Devlet Konuk Evi hizmete açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]