Edirne Devlet Tiyatroları perdelerini "tedbirli" açtı - Son Dakika

Edirne Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda perdelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açtı.

İzmir Devlet Tiyatroları oyuncularının rol aldığı "Annemin Son Çığlıkları" adlı oyun için sınırlı sayıda bilet satışı gerçekleştirildi.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda yer alan tiyatro sahnesine girişte izleyicilerin ateşi ölçüldü, oturma düzeninde sosyal mesafe kuralı uygulandı.

İzleyicilerden Sevda Çağlar, salgın nedeniyle ara verilen tiyatro etkinliklerinin yeniden başlamasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Tedbir alarak salona geldiklerini belirten Çağlar, "Bu zor günlerin üzerine sanatla buluşmak iyi geldi. Umarım bu şekilde devam eder. Pandemi nedeniyle ara verilmişti, kültürel etkinliklerin yeniden başlaması bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Bir kadının, alzaymır olan annesi ile yaşadığı son günleri konu alan Julie Jensen'in yazdığı ve Bengisu Gürbüzer Doğru'nun yönettiği oyun, 4 ve 5 Kasım'da da sahnelenecek.