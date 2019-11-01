Son Dakika Haberleri: Edirne Devlet Tiyatrosu "Bir Nefes Dede Korkut" oyunuyla perde açtı
Son Dakika Kültür Sanat Edirne Devlet Tiyatrosu 'Bir Nefes Dede Korkut' oyunuyla perde açtı

Edirne Devlet Tiyatrosu "Bir Nefes Dede Korkut" oyunuyla perde açtı

7 saat önce

Devlet Tiyatroları'nın yeni kurulan Edirne sahnesi, "Bir Nefes Dede Korkut" oyunuyla perdelerini açtı.

Devlet Tiyatroları'nın yeni kurulan Edirne sahnesi, "Bir Nefes Dede Korkut" oyunuyla perdelerini açtı.

Tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda oluşturulan 220 seyirci kapasiteli tiyatronun ilk oyunu "kapalı gişe" oynadı. Gökçe Kurt Elitez'in yönettiği tek perdelik oyun "Bir Nefes Dede Korkut"a tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Tiyatrosu'nun Edirne'nin kültür ve sanat alanına değerli katkılar sunacağını kaydetti.

Tiyatronun sahne sanatları arasında her zaman ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Güneren, "Devlet Tiyatroları'nın şehrimizde sahne kurması çok önemli. Bu kentin kültür ve sanat yaşamına çok kıymetler katacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki bir miras yapıda da bu eserlerin sahnelenecek olması, daha kıymetli hale geliyor. Edirnemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da Edirne'nin yıllardır kurduğu hayalin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Tiyatroseverlerden Zafer Eray, sanatın toplumun can damarlarından biri olduğunu belirterek, "Uzun süredir Edirne'ye devlet tiyatrosunun gelmesini bekledik, gerçekten çok mutluyuz." dedi.

Edirne Devlet Tiyatrosu Bir Nefes Dede Korkut oyunuyla perde açtı

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:53 Kaynak: AA
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