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Edirne Devlet Türk Müziği Korosu, köyde konser verdi

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Korosu, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyündeki han otağında sahne aldı.

Edirne Devlet Türk Müziği Korosu, köyde konser verdi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Korosu, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyündeki han otağında sahne aldı.

Edirne Valiliğince kurulan otağda konser veren koro, Balkan ve Trakya türkülerini seslendirdi. Köy sakinlerinin ilgiyle dinlediği etkinlikte icra edilen hareketli şarkılara vatandaşlar da tempo tuttu.

Koro müdürü Fadıl Atik, burada yaptığı konuşmada, "Köyde Sanat Etkinlikleri" kapsamında çeşitli köylerde konser vereceklerini, ilk konseri de Osmanlı köyünde gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Amacımız bu faaliyetleri köylerde de icra etmek"

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel yönetimler olarak halka hizmet eden projeleri desteklerini belirterek, "Valiliğimizin yaptırdığı bu güzel han çadırında güzel, büyük bir sanat etkinliği düzenlendi. Kent merkezlerinde bu tür faaliyetler fazla oluyor tabii ama bizim amacımız bu faaliyetleri köylerde de icra etmek. Valiliğimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Osmanlı köyü muhtarı Arif Aykaç da köy halkının mutluluk ve hüzünlerini otağda paylaştığını anlattı.

Burada nişan, düğün ve toplantıların düzenlendiğini aktaran Aykaç, "Bizi gururlandıran, otağımızda ilk kez kültürel etkinlik düzenlenmesi. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Valimiz sayın Ekrem Canalp'e teşekkür ediyoruz." dedi.

"İlk kez konser dinledim, çok güzel"

Köy sakinlerinden Sudiye Ayaz (58) ilk kez konser dinlediğini, köyünde sanat etkinliklerinin devam etmesini istediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Hülya Akyüz (62) de ilk kez konsere geldiğini vurgulayarak, "Çok güzel, çok beğendim. Televizyondan seyrediyorduk hep, sanatçılar köyümüze geldi." diye konuştu.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:04 Kaynak: AA
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