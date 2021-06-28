Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek.
Konser sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde 4 Temmuz Pazar günü 20.30'da gerçekleşecek.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasının bahçesindeki konserde sanatçılar Balkan ezgilerinden örnekler seslendirecek.
Biletler biletinial.com ve Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan temin edilebilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 'Yaz konserlerine' başlıyor - Son Dakika