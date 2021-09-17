Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'nun konseri sanatseverlerin beğenisini kazandı - Son Dakika

Konsere TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal , Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan , Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Süleyman Lale, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe , AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve sanatseverler katıldı.

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