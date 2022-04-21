Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek - Son Dakika
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

21.04.2022 13:42
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Karagöz musikisi hayal şarkıları" konseri verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Karagöz musikisi hayal şarkıları" konseri verecek.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, Yıldıray Öztürk sanat yönetmenliğindeki konser 28 Nisan Perşembe günü saat 21.15'te gerçekleşecek.

Sezai Irmak Art Akademi Armoni Salonunda düzenlenecek konserin biletleri Sanat Cepte uygulaması, biletinial.com ve topluluk gişesinden temin edilebilecek.

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Kaynak: AA

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