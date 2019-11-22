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Edirne devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandıEDİRNE'de hafif ticari araca çarparak devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Ersan Şen, yaralandı.

Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı

EDİRNE'de hafif ticari araca çarparak devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Ersan Şen, yaralandı.

Kaza, Abdurrahman Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta meydana geldi. Muhammed Zarar yönetimindeki 22 DU 521 plakalı motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta Ersan Şen idaresindeki 22 HS 346 plakalı hafif ticari araca çarptı. Devrilen motosikletten düşen ve kask takmayan motosiklet sürücüsü Şen, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, kazada yaralan Ersan Şen, ambulansla kaldırıldığı Edirne Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Edirne devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı

Fatih Sultan, Ersan Şen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:28 Kaynak: DHA
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