Edirne dijitalleşiyor, Türkiye güçleniyor - Son Dakika

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale il ve ilçelerinde bulunan 26 oda/borsanın ortağı olduğu Trakya ABİGEM A.Ş. aracılığı ile üyelerimize yönelik dijitalleşme yolunda ihtiyaç duydukları desteklerin sunulduğu "Dijital Trakya Projesi" ile kepenkler kalkıyor.

Söz konusu proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Proje ile dijitalleşen işletmelerin sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, e-ticaret, e-ihracat alt yapısı ve dijital platform üyeliği hizmeti üyelerimize bir yıl ücretsiz olarak sunuluyor" dedi.

"Dijital Trakya Projesi kapsamında her firma ve girişimci kendi alan adı altında online dünyada varlığını göstererek ürün ve hizmetlerinin pazarlama ve satışını gerçekleştirebildiği gibi, Trakya'ya özel kurulan dijital platformun da üyesi olabilecektir. Bu sayede günümüz pazaryerlerine alternatif kendi bölgelerinin platformunda avantajlı maliyetlerle ürün ve hizmetlerini tüketicilere ulaştırabilecekler" diyen Başkan Zıpkınkurt açıklamasına şöyle devam etti:

"TRAKYA'DA DİJİTALLEŞME HAREKETİ BAŞLADI"

Dijital Trakya Projesi, 7/24 çalışan teknoloji desteği ile Trakya bölgemizin dijital dönüşümüne öncülük etmesiyle, ülkemiz girişimcilerinin küresel arenada rekabet gücünü arttırarak uluslararası ticaretimize güç katmayı hedefliyor. Trakya'daki KOBİ'lerimiz bir yıl boyunca pek çok başlık altındaki desteklerden ücretsiz yararlanacaklar. Tamamen milli ve yerli kaynaklarla geliştirilen, Dijital Trakya Projesi ile KOBİ'ler, bölgesel ve sektörel bir pazaryeri mantığında fakat kendi marka veya alan adlarında ticaret yapabilecekler. Çoklu dil desteği sayesinde ürün ve hizmetleri farklı ülkeler ve farklı para birimleri ile satışa açarak, e-ihracatın sınırsız dünyasında satışlarını arttırma imkanına sahip olacaklar. Hiçbir kodlama veya yazılım bilgisi gerektirmeden, işletmelerimiz kendi online satış platformlarını hayata geçirerek, Dijital Trakya Projesinin sağladığı güç birliği platformu ile dijitalleşmede fark oluşturacaklar. Bu güç birliği milli hedeflerimiz için çok önemli bir kaynaktır. Dijital Trakya Projesi kapsamında 1000 KOBİ'mizi dijitalleştirerek online itibarlarının yükselmesine ve gelirlerinin maksimum seviyeye çıkmasına olanak sağlıyoruz. Trakya dijital dönüşüm hareketinde yerinizi almak için www.dijitaltrakya.com adresinden bilgi alabilir ve hemen başvuruda bulunabilirsiniz."

(Mehmet Basmacı/ İHA)