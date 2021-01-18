Edirne DKMP ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekipler, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sokak kısıtlaması ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan ekipler, kentin farklı noktalarına kuru mama bıraktı.

Kent genelinde çalışmalarının aralıksız sürdüren ekipler, sokak hayvanlarını besledi.

Sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarının süreceği belirtildi.