EDİRNE DOĞAYI SARIYA BOYAYAN KANALO TARLALARI TRAKYA'YI ŞENLENDİRDİ - Son Dakika
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EDİRNE DOĞAYI SARIYA BOYAYAN KANALO TARLALARI TRAKYA'YI ŞENLENDİRDİ

6 saat önce

TRAKYA çiftçisinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola tarlaları sarıya bürürken, tarlalar doğal fotoğraf stüdyolarına döndü.

TRAKYA çiftçisinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola tarlaları sarıya bürürken, tarlalar doğal fotoğraf stüdyolarına döndü. Edirne il merkezinde 2018 yılında 2 bin 300 dönüm ekilen konolanın bu yıl 11 bin dönüme yükseldiğini belirten Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı," 2020 yılında aşağı yukarı yüzde10'luk bir artış sağlandı şu an itibariyle. Yani bizim kanoladaki artışımız biraz buğdaydan biraz da ayçiçeğinden alıyor alanını" dedi.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Trakya'da koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde çiftçi özel izinle üretimlerin devam ederken, Trakya çiftçisinin ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü yeni 'sarı altın çiçeği' olarak kabul ettiği kanolanın bölgedeki ekim alanları her geçen yıl genişliyor. Baharla birlikte Trakya tarlalarını sarıya boyayan tarlalar hasat dönemi öncesinde doğal fotoğraf stüdyolarına döndü. Tarlalara akın eden vatandaşlar sarı çiçekler arasında fotoğraflar çekerken, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

EDİRNE'DE EKİMİ ARTIYOR

Edirne Ticaret Borsası'nın da bitkiyi alması nedeniyle, kanolanın ekim alanları Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde her geçen yıl artıyor. Edirne il merkezinde 2018 yılında 2 bin 300 dönüm ekilen konola bu yıl 11 bin dönüme yükseldi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, borsanın ürünü alması, pazar sıkıntısı da olmayınca üreticinin kanolaya yöneldiğini ve yüzde 10 artış gösterdiğini söyledi. Arabacı, şöyle dedi:

"Fiyatların düşük gitmesi, piyasaların çok düzgün olmaması, kanolanın ekim ayı gibi ekilip kış yağışlarıyla en kötü ihtimal 300 kilo gibi verimler yapması ayçiçeğine nazaran daha avantajlı bir ürün gibi görüldü. Çünkü ayçiçeğine ilk yaz üzeri yağan yağışlar tam istediğimiz zaman yağmadığı takdirde verim istediğimiz gibi olmayabiliyor. Ayçiçeğinde ilk yaz üzerinde yağışlar yeterli olmadığı takdirde verim 150 kiloya kadar düşüyor. Kanola kış yağışlarını aldığı için en kötü ihtimal 300 kiloya düşüyor. Bu nedenle kanola ayçiçeğine göre avantajlı konuma düşüyor. Bu yüzden de kanolaya rağbet artıyor. Genel olarak kanolada 2018 - 2019'da ciddi anlamda artış sağlandı ama 2020 yılında aşağı yukarı yüzde10'luk bir artış sağlandı şu an itibariyle. Yani bizim kanoladaki artışımız biraz buğdaydan biraz da ayçiçeğinden alıyor alanını. Ama ayçiçeği ekilişleri de devam ediyor halen."

'KORONAVİRÜSÜ TEDBİRLERİ ALINDI, ÇALIŞMAMIZDA SIKINTI YOK'

Edirneli çiftçilerin koronavirüs salgını önlemleri doğrultusunda tarlalarda üretime devam ettiğini ve hiç bir aksamanın yaşanmadığını belirten Arabacı, "Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntımız yok çalışma açısından. Koronavirüs ile ilgili gerekli tedbirler alındı, önlemler alındı. Çiftçilerimiz zaten araziye çıktığında traktörde tek başına çalışıyor. Gerektiğinde belli mesafeyi koruyor. Üretim, çalışma açısından hiçbir aksama olmuyor. Rutin ekimlerimizi yapıyoruz. Burada sıkıntılı olarak şu var. Biliyorsunuz kış biraz kurak geçmişti. Ama şu an ilk yaz üzeri yağışlarını iyi aldık. 20 gün önce 56 kilo yağış almıştık. Dün Edirne'nin bir kısmı 10 - 15 kilo gibi yağış aldı. Bunlar mevsim normallerinin üzerinde oluşan yağışlar. İnşallah bundan sonraki yağmurlar da mevsim normallerinde olur ve bir sıkıntı olmaz. "

'CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK HASSAS DAVRANIYOR'

Arabacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın üretime çok hassasiyet gösterip bu zor günlerde çiftçiye destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Üretimin aksamaması adına sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Tarım Bakanımız çok hassas davranıyorlar. Sayın valimiz biz çiftçi kuruluşları, ziraat odaları ve il müdürlükleri üzerlerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. Gereken tedbirler alınıyor. Ekilişin aksamaması, üretimin adına bütün çiftçilerimiz fedakarca sahada çalışıyor ve yeterli hazırlıklarını yapıyor. Koronavirüs ile alakalı tarımda ekilişle alakalı herhangi bir aksama, boş kalacak bir alan söz konusu değil. Üretmeye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. İnşallah bir sorun olmadan ayçiçeği, çeltik ekilişimizi yapıp sezonu tamamlayacağız. Ayçiçeği destekleri halen ödenmedi diye çiftçilerimiz soruyor. İnşallah bunu da geleceğimiz günlerde bu desteği alırız. Çiftçimizin bu hazırlık döneminde, yani masraflarının en yoğunlaştığı dönemde bu desteği de alırsak çiftçimiz bir nebze daha rahat nefes alacaktır ve üretime devam edecektir. "

EDİRNE DOĞAYI SARIYA BOYAYAN KANALO TARLALARI TRAKYA'YI ŞENLENDİRDİ

Trakya Bölgesi, bitkisel yağ, Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 08:31 Kaynak: DHA


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