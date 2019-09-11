Edirne domuz korkusu, ayçiçeği hasadını erken yaptırdı

Domuz korkusu, ayçiçeği hasadını erken yaptırdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ayçiçeği hasadı sürerken, yaban domuzlarının ekine zarar vermesinden korkan çiftçi, çareyi erken hasat ettiği ürününü kuruması için sokak üzerine sermekte buldu.

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, 'sarı gelin' olarak adlandırılan ayçiçeği hasadı sürüyor. Keşan'a bağlı Karahisar köyünden çiftçilik yapan Nihat Ateş, yaban domuzlarının ekine zarar verebilecek olmasından dolayı erken hasat yaptığını belirterek, rutubet oranı yüksek olan çekirdeği kuruması için şehir merkezinde trafiğe açık olan sokağa serdi.

Nihat Ateş, depoya dökülen rutubetli çekirdeğin diğer ürünleri de olumsuz etkilediğini belirterek, Ürün tarlada 5-10 gün daha durabilirdi. Fakat domuz korkusundan erken topladık. Çekirdek rutubetli çıktı. Mecburen kurutmak zorunda kalıyoruz. Yaklaşık 3 ton ürünü kuruması için yola serdik. Kurutmazsak depodaki diğer ürünlere de zarar veririz. Çekirdeği ince yayarsak 1 günde kurur. Bu yıl verimde yüksek. Fiyatlarda fena değil. Ayçiçeği çiftçiyi memnun etti dedi.

Kuruyan çekirdekleri traktör römorkuna dolduran Ateş, daha sonra ürününü Keşan Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi'nin deposuna bıraktı.