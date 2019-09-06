Edirne dönüşe geçen gurbetçiler, memleket lezzetlerini de götürüyor

Dönüşe geçen gurbetçiler, memleket lezzetlerini de götürüyor

Türkiye'de yaz tatillerini geçiren gurbetçilerin çalıştıkları Avrupa ülkelerine hüzünlü dönüş yolculuğu devam ediyor. Gurbetçiler, yanlarına aldıkları memleketlerine özgü yemeklik erzaklarla hasretlerini de biriktirerek dönüşlerini sürdürüyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve anavatanda tatillerini geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere hüzünlü dönüşleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman çıkış yoğunluğu oluşturan gurbetçiler, anavatana veda ediyor. Geri dönüş yolunda karayolunu tercih eden gurbetçilerin Türkiye'deki son varış noktaları Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise son telaşlar yaşanıyor. Kapıkule'deki gümrük sahasında çıkış için sıra bekleyen gurbetçiler, bagajlarındaki memleketlerine özgü yemeklik erzaklarla birlikte, sıla hasretini de yüklenip yola koyuluyor.

'BAGAJIMIZDA HEM ÖZLEM HEM DE ERZAK VAR'

Memleketi Tunceli'de tatili geçiren ve Almanya'ya dönüş yoluna koyulan Ali Berk, yanlarına bolca yemeklik erzak aldıklarını ve yıl boyu bunları tüketeceklerini söyledi. Berk, Memlekete geldik, şimdi de dönüş yolundayız. Tunceli'den geldim, Almanya'ya gidiyorum. Bagajımızda hem özlem hem de erzak götürüyoruz. Tereyağı, bal, kurutmalık biber aldık. Özel, memleketten kardeşlerimin bizim için hazırladığı yiyecekler. Biz de bunları yanımıza alıp gurbette yıl boyu tüketeceğiz. Bir daha geldiğimizde yine aynı şekilde bu yiyeceklerin özlemiyle gelmiş olacağız dedi.

PASTIRMA'DAN EKMEK VE KAVUNA KADAR HER ŞEY VAR

Belçika'ya giden Süleyman Kurtoğlu ise Türkiye'nin en meşhur lezzetlerini yanlarına aldıklarını ifade ederek, Kayseri pastırmamız, Trabzon ekmeğimiz, Koçhisar kavunumuz var. Annemin bahçesinden biber, domates aldık. Erzakları hazırladık dönüş yoluna koyulduk. Buradan Bulgar gümrüğünü geçtikten sonra kaldığımız yere kadar gideceğiz diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Fransa'ya giden Volkan Bektaş da Çorum'dan özellikle bol bol leblebi götürdüğünü belirtti. Bektaş, Avusturya'dan dünyanın merkezi Çorum'a geldim. Çorum'da eşimizi, dostumuzu ziyaret ettik, leblebimizi, kuruyemişimizi aldık, özlemimizi de bagajımıza koyduk yol aldık. Annem bize özel tarhana yaptı, bamya kurutmalarımız var. İnşallah orada 1 sene boyunca ülkemizin lezzetlerinden tüketeceğiz. Orada eşimize dostumuza da çokça aldığım meşhur Çorum leblebisinden hediye edeceğim şeklinde konuştu.