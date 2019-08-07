Son Dakika Haberleri: Edirne DSİ'den Ju Jitsu başarısı
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Edirne DSİ'den Ju Jitsu başarısı

2 saat önce

Edirne DSİ Spor Kulübü'nün İstanbul'da düzenlenen Ju Jitsu Şampiyonası'nda madalyalar elde ettiği bildirildi.

Edirne DSİ'den Ju Jitsu başarısı, System.String[]
Edirne DSİ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün İstanbul'da düzenlenen Ju Jitsu Şampiyonası'nda madalyalar elde ettiği bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen şampiyonada minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde sporcuların mücadele ettiğini belirtti.
Şampiyonanın renkli maçlara ev sahipliği yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
" Türkiye'nin her yerinden çok sayıda spor kulübü şampiyonaya katıldı. Şampiyonada 348 erkek, 74 kadın sporcu olmak üzere 422 sporcu mücadele etti.
Edirne DSİ Spor Kulübü şampiyonaya damgasını vurdu. DSİ sporcuları Fighting, Ne Waza ve Combat branşlarında 4 birincilik ve 4 tane ikincilik elde etti.
Şampiyonada, Nazlı Hilal Aydın Ne Waza'da birinci ve Combat'ta birinci, Ali Erdem Bulca Ne Waza'da birinci, Fighting'te ikinci, Combat'ta ikinci, Eralp Pektaş Fighting'te birinci ve Berkay Kıray Ne Waza'da ikinci, Combat'ta da ikinci oldu."
Boğazici Üniversitesi, İstanbul, Edirne, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:21 Kaynak: AA
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