Edirne DSİ Spor Kulübü yüzücüleri Kırklareli'ndeki turnuvada 101 madalya kazandı - Son Dakika

Edirne DSİ Spor Kulübü yüzme branşı sporcuları, Kırklareli'nde düzenlenen turnuvada 101 madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kırklareli'nin Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Kırklareli Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen turnuvaya 10 kulüpten 220 sporcu katıldı.

Turnuvaya alt yapı ağırlıklı bir kadroyla katılan Edirne DSİ Spor Kulübü Yüzme Takımı, kadınlar, erkekler ve genel kategoride birinci oldu, 3 şampiyonluk kupası elde etti.

Başarılı sporcular turnuvada 46 altın, 34 gümüş ve 21 bronz olmak üzere 101 madalya kazandı.

Kulüp yönetimi başarılı bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirterek sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.