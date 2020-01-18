Edirne ege denizinde 22 göçmen son anda kurtarıldı - Son Dakika

Ege Denizi'nde 22 göçmen son anda kurtarıldı

EGE Denizi'ne kıyısı olan Edirne'nin Enez ilçesinde acil çağrı alan Sahil Güvenlik ekipleri aralarında 14'ü kadın 22 düzensiz göçmeni denizden ve havadan yaptığı kurtarma çalışmaları sonrası, dalgaların arasında botları batmak üzereyken son anda kuratrdı.

Edirne'nin Enez ilçesinde Sahil Güvenlik Ekipleri acil çağrı merkezine gelen ihbarın ardından harekete geçti. Gelen çağrı fırtına nedeniyle yer tespitinin tam olarak yapılmaması nedeniyle Gökçeada ve Enez Sahil Güvenlik ekipleri tüm olumsuz hava şartlarına rağmen, göçmenleri kurtarmak için denizde arama çalışmalarını genişletti.

İZMİR'DEN UÇAK KALKTI

Sahil Güvenlik denizden aramaları devam ederken yer tespiti için İzmir Sahil Güvenlik'ten yardım istendi. Bunun üzerine İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı uçak havalanarak yukardan arama çalışmasına katıldı. Ekiplerin havadan ve denizden yaptığı arama sonucunda bot içinde 14'ü kadın 22 düzensiz göçmen yakalandı. Ölümden Sahil Güvenlik Ekiplerinin kurtardığı 22 göçmen Sahil Güvenlik botlarına alınarak battaniye ve sıcak yiyecek ikram edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler daha sonra Edirne Göç İdaresi'ne teslim edilecek.