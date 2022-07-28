Edirne'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" sunumu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" sunumu düzenlendi

28.07.2022 15:04
Edirne'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" sunumu düzenlendi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kadınlara yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" sunumu yapıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kadınlara yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" sunumu yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Fevzi Paşa Kurs Merkezi'nde görevli eğitici ve kursiyerler, uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirildi.

Programda, uyuşturucuyla mücadele duyarlılığın artırılması amacıyla hayata geçirilen "Uyuma" uygulaması hakkında da bilgi paylaşıldı.

Bilgilendirme eğitimlerinin devam edeceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa ELAZIĞ'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE ELAZIĞ'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' sunumu düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
13:38 Onlarca ineğin ördekten korkup kaçması görenleri gülümsetti
13:34 Torino'nun teknik direktörü Ivan Juric ile sportif direktör Davide Vagnati kampta kavga etti
13:28 Patates ektikleri tarlada şaşkına çeviren meyve! Ziraat mühendisi zehir uyarısı yaptı
13:19 Türkücü Latif Doğan'ın annesi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:04:30. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" sunumu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement