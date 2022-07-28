Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Fevzi Paşa Kurs Merkezi'nde görevli eğitici ve kursiyerler, uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Edirne'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' sunumu düzenlendi - Son Dakika

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