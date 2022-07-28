Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kadınlara yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" sunumu yapıldı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Fevzi Paşa Kurs Merkezi'nde görevli eğitici ve kursiyerler, uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirildi.
Programda, uyuşturucuyla mücadele duyarlılığın artırılması amacıyla hayata geçirilen "Uyuma" uygulaması hakkında da bilgi paylaşıldı.
Bilgilendirme eğitimlerinin devam edeceği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' sunumu düzenlendi - Son Dakika